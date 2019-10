A Gela, bambini, famiglie, comunita’ ecclesiale e istituzioni locali hanno firmato oggi il loro impegno per un patto educativo globale, come proposto da Papa Francesco, e stanno piantando simbolicamente decine di alberi per aderire alla campagna nazionale #unalberoinpiu’ promossa dalle comunita’ “Laudato Si'”. L’obiettivo e’ la realizzazione entro il 2020 del primo bosco urbano condiviso, gestito dai piccini e dalle famiglie del territorio. I soggetti interessati hanno firmato una pergamena di oltre dieci metri, mettendo le impronte delle loro mani su un documento che contiene alcuni impegni concreti per promuovere i valori per la natura, per la custodia della “casa comune” e la promozione di una ecologia integrale. L’iniziativa rientra nell’ambito dei festeggiamenti del centenario che compie “l’Opera nazionale per il Mezzogiorno d’Italia”, fondata da don Giovanni Minozzi e da padre Giovanni Semeria, che ha permesso di far nascere strutture educative in tutta Italia. A Gela, il “centro don Minozzi”, nato come rifugio per gli orfani di guerra, e’ stato trasformato successivamente in orfanotrofio per diventare, oggi, un polo educativo avanzato.