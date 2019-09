TRAPANI – Nessuno scrupolo ad usare il figlio di soli cinque anni per rubare a un pescatore il borsello lasciato sulla banchina. E’ accaduto a Mazara del Vallo (TRAPANI) dove un uomo di 45 anni, Gian Battista Lungaro, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato poiché commesso con il contributo di un minore su cui il soggetto esercita la potestà genitoriale. A sorprendere l’uomo in flagranza di reato è stata una pattuglia dei carabinieri che, appostata nel piazzale G.B. Quinci, ha notato Lungaro prima indicare al figlio un pescatore e poi farlo scendere dall’auto su cui si trovavano. Il piccolo ha quindi preso il borsello dell’uomo lasciato sulla banchina ed è risalito in macchina. Inutile il tentativo di fuga messo in atto dall’uomo alla vista dei militari. Lungaro è stato fermato e il borsello restituito al legittimo proprietario.