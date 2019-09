Nell’ambito dei lavori per la realizzazione delle tombe gentilizie al Comune di Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, durante uno degli scavi e’ stato scoperto e riportato alla luce un bunker risalente alla seconda guerra mondiale. La struttura e’ ben conservata e in breve tempo verra’ messa a disposizione dei visitatori. “E’ stata un’emozione indescrivibile – racconta il sindaco Stefano Castellino – verificare che la struttura, malgrado fosse coperta da tanti anni, e’ in uno stato ottimale”.