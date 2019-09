SAN CATALDO. Il grande giorno è arrivato. Stasera la Giovane Orchestra Sicula proporrà la rappresentazione in forma scenica dell’opera “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni a San Cataldo. Lo farà presso il piazzale della Scuola San Giuseppe con inizio alle 20,30. Si tratta di un evento unico nel suo genere poiché testimonianza diretta di un ritorno della stagione operistica nel centro Sicilia dopo più di vent’anni. A dirigere l’orchestra e alla regia dell’intera manifestazione sarà Raimondo Capizzi, il giovane ventitreenne sancataldese che ormai da circa sette anni è impegnato attivamente nel favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel centro Sicilia. Anche grazie al prezioso contributo di talentuosi maestri e musicisti, la Giovane Orchestra Sicula, ormai orchestra sinfonica a tutti gli effetti, ad oggi risulta sempre più amata ed apprezzata non solo nel territorio, ma anche in gran parte d’Italia. La manifestazione odierna sarà caratterizzata da un cast d’eccezione, scelto dalla Siciliarte Opera Management che ne curerà la direzione artistica, mentre altrettanto notabili saranno la presenza del Coro Lirico Mediterraneo e della Corale Polifonica Renzo Chinnici.