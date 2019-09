SAN CATALDO. Prende il via oggi alle 20,30 al Cineteatro Marconi la sesta edizione della Rassegna del “Settembre Sancataldese”. L’evento si articolerà in quattro sabati di sane risate, con la partecipazione di quattro divertenti compagnie. Durante la pausa tra gli atti, il pubblico sarà allietato dalle performances di ospiti. il programma odierno prevede l’esibizione della Compagnia teatrale “Si fa per ridere” di San Cataldo con la rappresentazione della commedia “A nonna spetta ‘a cicogna”, commedia brillante in due atti di Pino Antonante, con regia di Demis Alù.