SAN CATALDO. Giornata storica, quella di domani 4 settembre, per la società Cesare Battisti per il 100^ anniversario della sua fondazione. Il consiglio direttivo, presieduto da Luigi Nocera (nella foto) e con segretario Francesco Bellanca, ha convocato per domani alle ore 16 in prima seduta e per le 17 in seconda seduta, l’assemblea straordinaria dei soci. Il programma dell’evento prevede la posa in opera e benedizione di una targa ideata e progettata dall’arch. Aldo Buemi e in parte eseguita dal prof. Calogero Barba. Prevista poi la proiezione di un video con tutte le attività sociali svolte. Seguirà la relazione del presidente LUigi Nocera, ma anche la presentazione dei presidenti che hanno fatto la storia della società in questo suo secolo di vita. In programma anche la nomina dei soci onorari nel contesto di un evento che sarà anche arricchito da alcuni intermezzi musicali. Infine, il rinfresco completerà il programma di un centenario destinato a restare per sempre impresso nella storia della società sancataldese e nella memoria collettiva dei suoi soci.