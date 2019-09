SAN CATALDO. L’associazione Donatori Abzero di San Cataldo ha inteso ricordare l’importanza e il valore legato alla donazione del sangue. “Con ogni donazione salvi tre vite” è lo slogan che l’associazione ha inteso portare avanti per promuovere la raccolta del sangue. In particolare ha ricordato che è possibile effettuare donazioni tutti i lunedì, giovedì e sabato dalle 8:00 alle 11:30 presso il Centro Raccolta sangue dell’ospedale Raimondi di San Cataldo, oppure presso in via Cattaneo 3 a San Cataldo dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 (per informazioni si può chiamare il numero 3807810340).