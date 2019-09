SAN CATALDO. Un valore aggiunto al sito minerario di contrada Gabara. E’ stato infatti installato il primo cancello in legno nella discenderia a doppio ingresso che si trova all’interno del sito minerario sancataldese. A renderlo noto è stato il geologo ed ex assessore Angelo La Rosa. Un’opera che consentirà di rendere ancor più funzionale un sito che, in questi ultimi anni, grazie all’incessante opera di valorizzazione portata avanti dallo stesso La Rosa, ha conosciuto un momento di grande notorietà a livello regionale, ma anche nazionale ed internazionale.