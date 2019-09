SAN CATALDO. Anche quest’anno in Chiesa Madre la Santa Messa nel ricordo del 13° anno della morte dell’Arcivescovo Cataldo Naro è stato un momento veramente significativo che ha coinvolto la comunità cattolica sancataldese sul piano spirituale ed emotivo. L’Eucaristia in memoria dell’arcivescovo sancataldese di Monreale è stata presieduta da don Carmelo Carvello, arciprete di Delia, ed animata dai giovani della sua Comunità. Mons. Naro, nato il 6 gennaio 1952 a San Cataldo, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1974 a Caltanissetta. Il 18 ottobre 2002 Giovanni Paolo II lo ha nominato arcivescovo di Monreale e il 14 dicembre dello stesso anno ha ricevuto l’ordinazione episcopale. E’ morto a Monreale il 29 settembre 2006. Nel corso della messa in suo ricordo è stato sottolineato che <Ha continuamente esortato tutti ad amare la Chiesa, a farsi carico dei problemi della gente, alimentare la consapevolezza di una tradizione cristiana coniugata con i problemi di oggi e trasmetterla alle nuove generazioni>. Commovente anche il momento di preghiera davanti al suo sepolcro che si trova nella Chiesa Madre di San Cataldo.