SAN CATALDO. Iniziativa del Meet Up “San Cataldo 5 Stelle” a sostegno della Biblioteca comunale “Bernardino Giuliana”. In particolare, il M5S ha posto presso alcune cartolibrerie della città dei contenitori destinati alla raccolta di materiale da cancelleria per offrire un sostegno alla Biblioteca Comunale. “L’iniziativa – è stato spiegato – nasce con la finalità di supportare un’importante realtà promotrice della cultura sul territorio che con il dissesto economico, si vede sempre più in difficoltà per il budget ormai striminzito stanziato dalle casse comunali per l’esercizio della stessa.

La raccolta prevede di poter inserire negli appositi contenitori: penne,evidenziatori,matite,gomme,scotch e al di fuori degli stessi, risme di fogli, post-it e altro materiale da cancelleria”. I contenitori sono stati posti presso le cartolibrerie: “Il quaderno” sita in Via Palermo 4, “A.Bartolozzi” sita in Piazza della Regione e “Tutto Scuola” sita in Corso Europa 69. Il referente del gruppo di lavoro “Ambiente e Territorio” Marco Iacona ha rilevato: “La cultura per il Movimento è uno dei punti cardine per il futuro, rappresenta non solo una possibilità di arricchimento personale,ma anche un trampolino di lancio per una carriera lavorativa per giovani e non. La nostra biblioteca ogni giorno cerca con i ragazzi del servizio civile e la responsabile di coinvolgere la cittadinanza con notevoli risultati, difatti l’aula studio è ritornata ad essere frequentata da decine di studenti giornalmente nonché la struttura è tornata ad ospitare eventi di notevole spessore. Proprio per questo il Movimento supporta la biblioteca pienamente anche attraverso questa iniziativa”.