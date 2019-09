SAN CATALDO. Si svolgerà il prossimo 21 settembre il terzo appuntamento della rassegna teatrale “Settembre Sancataldese” che si svolge presso il Cineteatro Marconi di San Cataldo. Lo spettacolo è inserito nella sesta edizione della Rassegna in questione. Ad esibirsi sarà la compagnia teatrale “Tra Palco e Realtà” di San Cataldo con la commedia “A tri quarti”, una commedia brillante in due atti di Gaetano Bellanca per la regia dello stesso Gaetano Bellanca.