SAN CATALDO E’ stata definita la scaletta per il Caffè-concerto “Suono Perbene: musica, società, legalità” che si svolgerà domani sera 21 settembre alle 21 alla Caffetteria Piccadilly per rendere omaggio al giudice Rosario Livatino, morto assassinato da mafiosi ventinove anni fa. Un omaggio sentito, proprio accanto la casa dove il magistrato ha vissuto nella sua breve ma intensa vita, spesa per la società, per la legalità, nella credibilità. I Pupi di Surfaro si esibiranno nel contesto di uno spettacolo che si annuncia come un autentico evento nel corso del quale avranno la possibilità di ribadire il “no” alla mafia e il si alla legalità in nome della memoria del “Giudice ragazzino”. L’evento è stato organizzato dagli Amici del Giudice Rosario Livatino e dal Comune di Canicattì.