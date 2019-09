SAN CATALDO. I Giovani Democratici di San Cataldo hanno deciso di provvedere alla pulizia della villetta di Pizzo Carano. Lo faranno nella giornata di venerdì 6 settembre alle ore 15,30 presso la villetta, situata in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.



Inizieremo dalla Villetta di Pizzo Carano, grazie all’importante collaborazione del comitato di quartiere e di Legambiente Caltanissetta>. Dunque, venerdì l’appuntamento è presso la villetta situata in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. <Tutti i cittadini – hanno concluso i Giovani Democratici – sono invitati a rimboccarsi le maniche e darci una mano, contribuendo così a rendere la nostra città più pulita e accogliente, per il bene di tutti>.