SAN CATALDO. La Chiesa Madre ha reso noto che la raccolta di indumenti per la Caritas della Chiesa Madre avverrà unicamente il mercoledì mattina e il 2° e 4° giovedì del mese di pomeriggio. Pertanto, quanti intendono aderire a questo servizio contribuendo alla raccolta di indumenti da destinare alle persone più bisognose, può farlo portando gli indumenti puliti e in buono stato nei giorni che sono stati fissati per la consegna.