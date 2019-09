SAN CATALDO. Una visita speciale al quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, quella che ha visto, per la prima volta, il presidente del comitato di quartiere Vincenzo Siracusa consegnare a due coniugi americani attualmente in visita a San Cataldo il gagliardetto del quartiere Pizzo Carano Sant’Anna. L’incontro è avvenuto presso la stele di Sant’Anna ed ha visto il presidente Siracusa accogliere a Pizzo Carano Sant’Anna Steve Englot e Maria Torregrossa. Si tratta di due sancataldesi doc trapiantati a Pittston negli Stati Uniti. <Per tutti noi è stato un momento davvero speciale – ha detto Vincenzo Siracusa – non soltanto per il mio quartiere, che li ha accolti con cordialità; ma per l’intera città che in questo mese ha potuto abbracciarli in diversi momenti>. Il presidente del comitato di quartiere ha promesso ad entrambi che visiterà la cittadina statunitense di Pittston “Per abbracciare personalmente una realtà tanto importante della nostra storia”. Al termine dell’incontro, lo scambio dei doni, con il primo gagliardetto del quartiere che il presidente Siracusa ha inteso donare proprio a loro, come simbolo, di un legame forte che unisce nel nome di San Cataldo.