SAN CATALDO. La commissione straordinaria, composta dalla dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, dal rag. Leonardo Richichi e dal dott. Filippo Romano, ha deciso di rideterminare le tariffe per usifruire del servizio di mensa della scuola dell’infanzia. Ciò in considerazione delle condizioni di dissesto finanziario in cui si trova l’Ente comunale. Da qui la necessità di apportare delle modifiche alle tariffe per la fruizione del servizio rideterminando le stesse lasciando invariato il regolamento. I commissari hanno determinato di fissare le nuove tariffe inerenti il servizio di refezione scolastica fissando un Ticket pari ad € 30,00 mensile per i bambini inseriti in struttura. Queste invece le tariffe:

NUOVE TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA

Fascia reddito Isee – Ticket mensile – Ticket scontato 20%

€ 0,00 € 3.000,00 € 24,00 € 19,20

€ 3.001,00 € 4.000 € 27,00 € 21,60

€ 4.001,00 € 5.000 € 28,00 € 22,40

€ 5.001,00 € 6.000 € 30,00 € 24,00

€ 6.001,00 € 7.000 € 32,00 € 25,60

€ 7.001,00 € 8.000 € 38,00 € 30,40

€ 8.001,00 € 9.000 € 44,00 € 35,20

€ 9.001,00 € 10.000 € 48,00 € 38,40

€ 10.001,00 € 11.000 € 55,00 € 44,00

€ 11.001,00 € 12.000 € 58,00 €46,40

€ 12.001,00 € 13.000 € 60,00 € 48,00

€ 13.001,00 € 14.000 € 65,00 € 52,00

€ 14.001,00 € 15.000 € 68,00 € 54,40

€ 15.001,00 € 16.000 € 70,00 € 56,00

€ 16.001,00 € 17.000 € 75,00 € 60,00

oltre € 17.000 € 80,00 € 64,00