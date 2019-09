SAN CATALDO. La Casa di Cura Regina Pacis, tramite pubblico avviso, ha reso noto che c’è la possibilità per giovani medici motivati, neolaureati di collaborare con un’attività di guardia medica nella stessa Casa di Cura Regina Pacis. Per questa figura di medico neo laureato c’è la possibilità di maturare un’esperienza significativa all’interno della casa di cura sancataldese. Per chiunque fosse eventualmente interessato, è possibile chiedere informazioni e inviare il proprio curriculum vitae a urp@casadicurareginapacis.com.