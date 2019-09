Ritorno di Coppa Italia per la Nissa Fc domenica 8 settembre ale 16 con la Gattopardo. L’incontro, che si disputerà allo stadio “Marco Tomaselli”, arriva dopo la vittoria esterna conquistata domenica scorsa sul campo della Gattopardo 0-2. Una vittoria firmata da Penalva e Morello che, nell’economia del doppio confronto andata – ritorno, dovrebbe far pendere l’ago della bilancia dalla parte della Nissa Fc in chiave qualificazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, considerato che la squadra di casa può qualificarsi anche perdendo di misura. La Nissa in settimana s’è allenata parecchio agli ordini di Gianfilippo Di Matteo ed appare pronta a tuffarsi in questo match di ritorno per puntare al superamento del turno. In linea di massima il tecnico della Nissa dovrebbe puntare sulla stessa formazione che ha battuto la Gattopardo all’andata. Possibile l’innesto del neo arrivato Luca Tomaselli, attaccante che ha firmato in queste ultime ore. Arbitrerà l’incontro il signor Matranga di Palermo.