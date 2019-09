Termina con il successo per 3 a 1 dell’Asd Città di Caltanissetta sui padroni di casa del Real Suttano. La gara è servita soprattutto per testare alcune situazioni di gioco e la condizione atletica in vista del primo impegno ufficiale di Coppa che si giocherà mercoledì al Comunale di Villarosa. Risultato a parte mister Sferrazza ha ricevuto dai suoi buone indicazioni perché si è visto soprattutto nella prima frazione di gioco un buon palleggio, continue verticalizzazioni e una discreta intesa tra i reparti che fa ben sperare per l’inizio della stagione. Andando alla cronaca le reti nel primo tempo al 5’ di Agliata, giocata in anticipo di Di Marco che serve sulla corsia di sinistra Giorgio che appoggia per Sammartino cross al centro dell’area e rete del nostro attaccante che anticipa difensore e portiere. Al 14’, sugli sviluppi di un corner, ci prova Sammartino tiro al volo da fuori aerea la palla termina a lato. Al 16’ parte bene Giorgio sul filo del fuorigioco innescato dal solito Maniscalco pallone di poco a lato. Al 21’ si affaccia in avanti il Real Suttano ma il giovane Notarrigo compie un doppio intervento davvero provvidenziale che salva il risultato. Al 30’ occasione sprecata da Sammartino, azione che si sviluppa dai piedi di Agliata che allarga il gioco per l’accorrente Giorgio che serve Sammartino nell’area piccola ma da due passi sbaglia clamorosamente. Nel finale della prima frazione arriva la rete del 2 a 0 con Sammartino che di di testa,su assist di Giorgio, stavolta non perdona. Nella ripresa girandola dei cambi e al 15’ arriva il 2 a 1 per gli ospiti. Da segnalare i due legni colpiti dagli avversari. A dieci minuti dalla fine a mettere la parola fine, per il 3 a 1, ci pensa Foderà che deve solo spingere il pallone in rete su passaggio di Sammartino servito nell’out di destra da Giulio Falzone entrato nella ripresa. Nel finale bellissima giocata del difensore Davide Di Marco che strappa il pallone dai piedi dell’avversario si spinge tutto campo verso la porta avversaria, conclusione defilata che trova pronto il portiere in tuffo, nella ribattuta Sammartino non trova il varco giusto per concludere a rete da buona posizione. Azione che strappa gli applausi del pubblico presente in tribuna. Termina così la partita, con la consapevolezza di aver disputato una buona gara e di avere messo ulteriore minutaggio nelle gambe che si spera possa servire nelle gare che contano. La società Asd Città di Caltanissetta ha infine ringraziato il Real Suttano che l’ha ospitato con sportività e signorilità.