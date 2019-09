Non sono, fortunatamente, gravi le ferite dei tre agenti di polizia rimasti coinvolti, stamani, in un incidente sulla Ss 626, allo svincolo per la A19. Secondo una prima, sommaria, ricostruzione, un’auto non si sarebbe fermata allo stop travolgendo il veicolo della polizia stradale che stava percorrendo la statale. Sul posto sono state inviate tre ambulanze dalla centrale del 118 di Caltanissetta. Due poliziotti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Elia,

il terzo ad Enna.