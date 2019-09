ROMA – “Contro questo governo faremo opposizione in parlamento e in Italia dove siamo maggioranza con i nostri sindaci e governatori”. Lo ha annunciato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch’io su Radio Uno. “Quando ci sara’ la fiducia saremo in piazza a protestare – ha detto – poi saremo a Pontida domenica 15 settembre e a Roma sabato 19 ottobre”