GELA – Ha scelto di farla finita nel modo più tragico: lanciandosi dal terzo piano, dal balcone della sua abitazione in via Ugo Bassi a Gela. Un tonfo sordo sul’asfalto ha determinato la morte di un uomo di 44 anni, Massimo T. La vittima, sposata e con tre figli, da tempo era caduto in depressione.