CALTANISSETTA – L’Automobile Club Caltanissetta ha organizzato in seno alle manifestazioni collaterali alla 65 Coppa Nissena una mostra fotografica in ricordo di Antonio Pucci, “Il Gattopardo Volante”, il cui meeting di apertura è stato fissato per venerdì 20 settembre 2019 alle ore 17:00. La sede prescelta è uno dei palazzi storici di Caltanissetta, l’ex Palazzo delle Poste, oggi sede della Banca Sicana, che grazie alla disponibilità del suo Presidente, il dott. Giuseppe Di Forti, fine mecenate, farà da cornice alla rievocazione dei momenti salienti della vita del grande pilota nisseno. All’interno della mostra, che sarà visitabile fino a domenica 29 settembre 2019 dalle 17:00 alle 19:00, troveranno posto alcuni pezzi di inestimabile valore quali la “Coppa Nissena” vinta dal padre Giulio nel 1924 e la “Targa Florio” conquistata da Pucci nel 1964, nonché la riproduzione della celebre Porsche 718 RSK. Curatore della mostra e moderatore della cerimonia di apertura, l’avv. Lillo Ariosto, stimato professionista nisseno, da sempre appassionato di auto storiche ed autore di svariate pubblicazioni. Aprirà i lavori il Presidente dell’Automobile Club Caltanissetta l’avv. Carlo Alessi e a seguire l’intervento dei relatori: il Prof. Vincenzo Prestigiacomo e l’avv. Rosario Alessi. Sarà, inoltre, presente uno dei figli di Antonio Pucci, Gianfranco .