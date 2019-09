La Sancataldese riparte dall’1-1 ottenuto domenica scorsa in trasferta contro il Canicattì di mister Terranova, e domenica 8 settembre (calcio d’inizio ore 16) prova a conquistare la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia. Il gol di Tosto è un patrimonio importante per i verdeamaranto che, al Valentino Mazzola, dovranno monetizzare al massimo. In effetti, per effetto del valore doppio del gol in trasferta, alla Sancataldese porebbe anche bastare il pari 0-0 per superare il turno di Coppa. Tuttavia, conoscendo bene il nuovo tecnico verdeamaranto Seby Catania (nella foto), c’è da prevedere che la sua squadra non si accontenterà certo di un risultato del genere, ma proverà invece a vincerla per presentarsi nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi. La squadra arriva ben preparata al ritorno di Coppa Italia e, con una settimana in più di lavoro alle spalle, dovrebbe far vedere in campo i frutti del lavoro fin qui portato avanti agli ordini di mister Seby Catania.