La Sancataldese batte nel ritorno 1-0 il Canicattì al Valentino Mazzola e conquista il passaggio del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza. All’andata tra verdeamaranto e canicattinesi la sfida s’era chiusa sull’1-1. Stavolta, invece, a decidere il confronto è stato un bel gol dopo dieci minuti di gioco di Antonio Silvano. Il neo acquisto della Sancataldese ha messo a segno un gol che s’è poi rivelato pesantissimo nell’economia di un match nel quale s’è giocato tanto a centrocampo tra due squadre che si sono fronteggiate senza timore, ma che hanno finito per dar vita ad un match nel quale non si sono viste tante palle gol. Per la Sancataldese di Seby Catania, che ha sfiorato nella ripresa la rete del raddoppio con Tosto che aveva segnato all’andata, una vittoria importante che le permette di iniziare nel migliore dei modi la stagione. Per il Canicattì di mister Terranova, invece, una sconfitta di misura che ne ferma anzitempo il cammino in Coppa Italia in un match nel quale la squadra s’è resa pericolosa in avanti solo a sprazzi.