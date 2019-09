DELIA. Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, attraversamenti pedonali e area disabili, in prossimità della scuola primaria Giovanni XXIII. <<Dopo la mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, aggiudicata in tempo record, e che aprirà la prossima settimana, abbiamo anzitempo curato la segnaletica e la pulizia in prossimità di tutti gli edifici scolastici – ha detto soddisfatto il sindaco Gianfilippo Bancheri>>. Completati anche i lavori di rimozione delle erbacce all’interno dei cortili delle scuole. <<L’anno scolastico – ha aggiunto Bancheri – è iniziato nel migliore dei modi e l’amministrazione è felice di aver dato ancora una volta il suo contributo per assicurare agli alunni un ambiente confortevole e più sicuro. Sono tutti aspetti che non solo sono utili dal punto di vista dell’igiene pubblica e della circolazione stradale ma anche necessari sotto il profilo educativo e culturale>>. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha fatto collocare altra segnaletica verticale nel centro abitato: via A. Diaz, via Cavour, viale della Repubblica, viale Europa, via Giuseppe Verdi, via Vittorio Emanuele, via Berlinguer, via Portella, via Campo, piazza Itria. Per potenziare quella esistente sono stati collocati nuovi segnali stradali anche in alcuni tratti stradali che nel passato ne erano sprovvisti. <<Negli ultimi anni – ha rimarcato Bancheri – abbiamo sostituito più di 130 segnali stradali che hanno facilitato il corretto comportamento degli utenti automobilisti e aumentato il livello di sicurezza delle strade>>.