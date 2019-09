Tragedia ieri sera a Caltanissetta in via Corsica dove, intorno alle 21, un uomo di 59 anni si sarebbe buttato dal balcone di casa. Un accadimento le cui motivazioni rimangono al momento sconosciute. Nel terribile impatto l’uomo è deceduto sul colpo. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dal 118 in quanto non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il medico legale.