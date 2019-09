PALERMO – “Il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancellieri, fissi al piu’ presto nella sua agenda un incontro con le parti sociali per discutere sulle iniziative utili a rilanciare le opere pubbliche in Sicilia”. Lo chiedono i sindacati delle sigle Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil. “Da tempo ormai-continua la nota -denunciano il ritardo nell’avvio dei lavori per le opere infrastrutturali in Sicilia. Ci auguriamo che il viceministro, da poco nominato nel governo Conte, da siciliano, abbia a cuore le sorti dello sviluppo infrastrutturale dell’isola, nella consapevolezza che solo puntando su finanziamento delle grandi opere si possa rilanciare lo sviluppo produttivo ed economico della nostra terra. Auspichiamo altresi’ – proseguono – che l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, convochi il prima possibile la consulta delle costruzioni per definire il cronoprogramma delle opere pubbliche in Sicilia, come promesso lo scorso luglio. Il settore delle costruzioni presenta molti punti di sofferenza, dovuti ai tanti aspetti negativi che pesano sulla nostra realta’ sociale, sia del malaffare che della burocrazia farraginosa. Speriamo, avendo una rappresentanza autorevole nel governo nazionale -conclude la nota- che si passi una volta per tutte dalle parole ai fatti”.