PALERMO – “Il nostro è un territorio di frontiera, in cui esistono particolari dinamiche che necessitano un costante monitoraggio in nome della legalità. Sono certo che così come è stato negli ultimi quattro anni con il lavoro svolto dal colonnello Giuseppe Pisano, al quale va il mio sincero ringraziamento, lo stesso impegno sarà profuso dal nuovo Capo del Centro DIA, il colonnello Emanuele Licari. A lui vanno i miei auguri per la recente nomina oltre che per il compito che lo attende. La sua esperienza nel campo delle investigazioni preventive e nelle operazioni di sequestro dei patrimoni illeciti, accumulati dalle organizzazioni criminali, ne fanno un uomo dalla consolidata conoscenza del territorio, presupposto essenziale per scardinare le imposture dell’illegalità”. A riferirlo è il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso.