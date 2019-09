CALTANISSETTA – E’ in programma a Caltanissetta il Workshop “Impresa Vola” – Giornata per il microcredito che si terrà mercoledì 2 ottobre alle ore 10:00 nella sala conferenze della Banca Sicana in via Crispi n° 21.

Si tratta di un evento organizzato da Confimpresa Euromed con la partecipazione attiva dell’Ente Nazionale per il Microcredito e il patrocinio della Regione Siciliana, della Città di Palermo e degli Ordini professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Il Workshop vedrà come protagonisti le imprese, le famiglie e i giovani che avranno la possibilità di confrontarsi con i massimi responsabili dell’ENM, con una platea di operatori e con professionisti nel campo del business, della consulenza e del marketing.

Un evento organizzato sia per chi fa impresa che per chi vuole fare impresa (start up), ha un’idea da trasformare in un business plan per accedere al microcredito e, soprattutto, per chi ha bisogno di risorse per finanziare la propria attività.

In un momento in cui gli effetti della prolungata crisi sono evidenti, Confidi per l’Impresa assume un significativo ruolo nell’accesso al credito delle pmi, delle microimprese e delle start up.