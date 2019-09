CALTANISSETTA – Buona la prima, anzi ottima. L’open house della DLF Macchine, in programma il 28 e 29 settembre alla zona industriale di Caltanissetta, ha fatto registrare un portentoso numero di visitatori durante il primo giorno dell’evento. La kermesse è stata organizzata dalla prestigiosa azienda nissena leader nella vendita, noleggio e assistenza di mezzi per il movimento terra e l’edilizia. Organizzatori soddisfatti non solo dall’alto numero di addetti ai lavori proveniente da tutta la Sicilia ma, anche dai tanti “curiosi” che hanno gremito lo spazio espositivo, attratti dall’imponenza di queste macchine e da un interessante programma. La due giorni è ricca di “sorprese”, oltre alla possibilità di provare in anteprima tutta la gamma di miniescavatori Cat Next Generation, e conoscere tutte le novità per l’edilizia e il movimento terra.

Lo sforzo logistico è stato titanico: supportato e gestito con perizia dallo staff aziendale che come ha sottolineato, il deus ex machina Delfino La Ferla, è ormai “diventato una grande famiglia“. L’imprenditore ha poi evidenziato: “Abbiamo come sempre cercato di fare del nostro meglio, ci abbiamo messo cuore e faccia. Vogliamo far crescere il mercato grazie al supporto di Ctg Edilizia: il nostro punto forte è la territorialità, consolidata dai nostri funzionari commerciali. In questi due giorni abbiamo allestito una vetrina unica, fino ad ora, per la Sicilia. Piccola soddisfazione, molti nisseni mi dicono oggi, sembra di essere tornati alla Fiera Centro Sicula di alcuni anni or sono: per me è un orgoglio e questo ci spinge a fare sempre di più“.

Eduardo Contini, Ctg Edilizia area Manager sud ed isole, conferma: “La Sicilia, anche con riferimento a Caltanissetta ed Agrigento, è un mercato estremamente importante grazie all’impegno di aziende come la DLF macchine che è con noi dal 2018: abbiamo già conseguito grandi soddisfazioni ma, possiamo migliorarci”.

L’open house ha registrato anche la visita del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino che si è complimentato per l’evento. Il primo cittadino che non ha resistito al desiderio della “classica” foto alla guida di un miniescavatore, poi celebrata con un post su facebook: “Oggi alla zona industriale con l’evento DLF macchine, mi sono anche messo alla guida di un mini escavatore”.

Dieci i produttori nazionali del settore giunti nel capoluogo nisseno che partecipano con i loro stand e mezzi per “svelare” l’innovazione e la tecnologia che ormai avvolge queste macchine.

Sabato 28 si è svolta la Gara operatori, con annessa premiazione, ed un mirabolante spettacolo ha concluso la prima giornata: performance di ballo e musica organizzata da “Alosha” e dai “Bandits Crew” giunti da Milano per una coinvolgente coreografia che ha visto la partecipazione delle macchine.

Le sorprese non mancheranno anche domenica mattina; in primo piano nell’area demo, alle ore 11.30, l’affascinante ed inusuale prova che vedrà una minipala sfidare la “mischia” della Nissa Rugby.

(Fotogallery a cura di Foto Leonardi)