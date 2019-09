CALTANISSETTA – La Squadra Mobile ha tratto in arresto Lleshaj Albert, ventottenne cittadino albanese, in esecuzione al provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Venezia. L’uomo è stato condannato dal Tribunale della città lagunare con sentenza del settembre del 2017 a due mesi di reclusione per rissa aggravata. Di seguito all’emissione della sentenza, divenuta irrevocabile nel gennaio del 2018, il ventottenne si era reso irreperibile. Ieri la Squadra Mobile lo ha rintracciato e condotto presso il carcere Malaspina del Capoluogo nisseno.