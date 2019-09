BOMPENSIERE – Ieri sera, la Comunità Parrocchiale di Bompensiere, con il loro Arciprete don Salvatore Pignatone, si è recata, per i Vespri solenni, in pellegrinaggio al Santuario diocesano Mariano della Madonna dei Miracoli. Hanno donato alla Madonna i ceri, che li accederanno lungo lo stesso anno. “ E’ stata un’ esperienza di grande fede cristiana. Lo Spirito Santo, ha detto il sacerdote, ha toccato il cuore dei fedeli, presenti in gran numero. La presenza materna di Maria , ‘sempre operante’, ha riempito gli animi di una eccelsa gioia. Siano Gesù e Maria amati da tutti i cuori”