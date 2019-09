Le novità della gara organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta, che dal 20 al 22 settembre sarà 11° round di Campionato Italiano Velocità Montagna, saranno svelate durante la Conferenza Stampa in programma per le ore 12 presso la “Sala Gialla” del Comune. Le verifiche saranno in Piazza Garibaldi

Si presenta giovedì 19 settembre alle ore 12 la 65^ Coppa Nissena. La competizione organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta dal 20 al 22 sarà undicesimo e penultimo round del Campionato italiano Velocità Montagna, seconda gara della mini serie tricolore siciliana iniziata con la Monte Erice e seconda delle tre del rush finale del calendario con coefficiente di moltiplicazione del punteggio aumentato al 1,5.

La conferenza stampa si terrà nella “Sala Gialla” del Municipio di Caltanissetta, a conferma del sempre saldo rapporto della storica competizione nata nel 1922 con il suo appassionato e partecipe territorio. Saranno presenti il Sindaco della città Roberto Gambino, che insieme al Presidente dell’Automobile Club Nisseno avv. Carlo Alessi e del Vice architetto Vincenzo Calandruccio, annunceranno alla stampa, tra le varie novità, anche per la prima volta le verifiche tecniche e sportive in piazza Garibaldi, nel cuore della città, venerdì 20 settembre dalle 14 alle 20.30.

Il direttore di Gara Alessandro Battaglia, Presidente a sua volta dell’Automobile Club Enna, illustrerà tutte le disposizioni di sicurezza e lo svolgimento della gara nei suoi aspetti più tecnici.

In un elenco iscritti che è al vaglio della Federazione, sono presenti tutti i maggiori protagonisti del tricolore, del Trofeo Italiano Velocità Montagna e del partecipato Campionato Siciliano Velocità in Salita. La Coppa Nissena è una gara unica per le sue caratteristiche tecniche e di selettività, molto amata ed apprezzata dai piloti che ne fanno un appuntamento irrinunciabile. Simone Faggioli sulla Norma M20FC arriva in centro Sicilia al comando della classifica tricolore dopo lo squillante successo ad Erice, ma rimane in scia il tenace sardo Omar Magliona sulla Osella PA 2000 Honda, mentre il trentino Christian Merli su Osella FA 30 Zytek, deve assolutamente cercare la vittoria per lasciare aperta la caccia al titolo.

Attesi al via i siciliani Domenico Cubeda, l’etneo reduce dal podio ericino, il trapanese Francesco Conticelli, quarto in casa, sulle Osella FA 30di classe regina. Il ritorno di Luigi Fazzino e la conferma di Samuele Cassibba, le due giovani conferme siciliane sule Osella spinte da motori di derivazione motociclistica Suzuki. Altra sfida appassionante tra le super car del gruppo GT dove il pugliese Lucio Peruggini con la Lambiorghini Huracan ha allungato le mani sul titolo, Rosario Parrino sarà su un’altra super car Huracan di Sant’Agata Bolognese in corsa per la GT Super Cup, mentre sul fronte Ferrari le belle 488 di Roberto Ragazzi e Maurizio Pitorri. In GT Cup il veneto Stefano Artuso al suo primo CIVM si è avvicinato alla coppa sulla 458 EVO.