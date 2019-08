SAN CATALDO. Una visita speciale, quella che la neo Soprintendente ai Beni culturali di Caltanissetta (arch. Daniela Vullo) ed il neo Direttore del Parco Archeologico di Gela (arch. Luigi Gattuso), hanno fatto alla solfara Persico di contrada Gabara. Nella suggestiva calatura “San Michele” dal caratteristico gradino rotto, grazie alla preziosa guida del geologo Angelo La Rosa, è stato possibile per loro visitare ed ammirare un sito minerario che ormai è diventato un’autentica eccellenza in termini di promozione ed immagine turistico ambientale del territorio. Apprezzamento è stato espresso non solo da loro ma anche da tanti altri visitatori presenti che hanno avuto il piacere di rivivere oltre duecento anni di storia mineraria grazie alla spiegazione precisa e puntuale della storia del sito e delle sue vicende. Il tutto nell’ambito di un’esperienza di grande valenza turistica. Il tutto in un contesto che fa oggi del sito minerario di contrada Gabara una reale risorsa del territorio sancataldese, da inserire in una possibile rete isolana. Ad accogliere cordialmente tutti gli astanti è stato il neo direttore dell’azienda foreste, arch. Antonio Valenti. Emozionante, infine, come sempre la performance del mimo Lino Pantano nelle vesti del pirandelliano caruso “Ciaula” che scopre la Luna.