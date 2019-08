Nasce a Caltanissetta l’associazione A.P.I.N. (Associazione Piccole Imprese Nissene) da un gruppo di piccole partite iva impegnate nei settori dell’edilizia, idraulica, rivendite di materiale, noleggio attrezzature da lavoro, officine meccaniche, studi tecnici, studi legali ecc. L’associazione si propone di: tutelare e promuovere le imprese nissene, della piccola impresa e dell’associazionismo economico per contribuire a sostenere lo sviluppo del territorio e i processi di evoluzione della società e dell’economia nissena; rappresentare i propri associati e tutelarne gli interessi nei vari uffici pubblici e privati; provvedere alla loro informazione, assistenza e consulenza tecnica, fiscale, tributario e legale; sostenere l’avvio di nuove collaborazioni tra imprese; favorire la modernizzazione e l’innovazione imprenditoriale continua. Dal mese di Settembre si avvieranno i tesseramenti per tutte le piccole imprese nissene che ne vorranno far parte. L’Organigramma associativo è composto dal Presidente: Salvatore Giugno, Vice-presidente: Giuseppe Stella; Tesoriere: Danilo Ippolito. Consiglio direttivo: Bellomo Giuseppe, Fedina Nicola, Riggi Aldo, Bellomo Aldo, Volpe Rocco, Bellomo Michele, Tumminelli Vincenzo, Bosco Giuseppe, Bellomo Giosuè.