Un’interrogazione con richiesta di risposta scritta sull’utilizzo e gestione della videosorveglianza cittadina. E’ quella che i consiglieri comunali Giovanna Mulè, Michele Giarratana e Salvatore Petrantoni del gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista hanno inviato al sindaco Roberto Gambino. Nell’interrogazione, i consiglieri hanno rilevato che “Da anni ormai il Comune si è dotato di un servizio di videosorveglianza; nel corso degli anni tali telecamere installate in vari punti della città sono aumentate progressivamente; in data 10/01/2018 il Consigliere Petrantoni, aveva già presentato interrogazione consiliare con lo stesso tema, ma i risultati per contrastare il vandalismo e l’inciviltà non sembrano essere stati raggiunti”. E siccome “si susseguono atti di inciviltà e incuria nei confronti del nostro patrimonio cittadino e di inosservanza delle più elementari regole del buon vivere; che non si ha contezza del numero preciso di tali telecamere e del loro perfetto funzionamento”, i consiglieri hanno interrogato il sindaco per “conoscere dettagliatamente il numero e la dislocazione di queste telecamere. Se sono regolarmente funzionanti e collegate al Comando dei Vigili Urbani e per quanto tempo vengono conservate le immagini che si registrano. Se esiste una manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria di questi mezzi e se esiste un contratto di manutenzione in modo che possa garantire l’immediato ripristino dopo eventuali disservizi. Se esiste un piano di sviluppo del servizio di videosorveglianza da estendere anche in zone residenziali e periferiche della città dove, per esempio, insistono discariche abusive a cielo aperto”.