La Lega giovani continua a crescere con nuove forze fresche e con voglia di cambiamento. Il dott. Rosario Spina, Segretario Lega giovani in Provincia di Caltanissetta ha nominato il nuovo Coordinatore per la città di Gela nella persona di Angelo Gravagna 27 anni, laureando in Odontoiatria, fervente sostenitore della Lega e appassionato di politica.

Si occuperà di portare avanti il lavoro intrapreso egregiamente in questi mesi dal gruppo già esistente, collaborando con tutti i ragazzi disposti a far parte attivamente della Lega Giovani Gela e che vogliono combattere per migliorare la propria città non arrendendosi all’antipolitica che per anni ci ha governati.

Ringrazio il Segretario provinciale Spina per avermi affidato la responsabilità di strutturare il movimento giovanile della mia Città – dichiara Angelo Gravagna, aggiunge: c’è tanto entusiasmo e tanta voglia di lavorare per far continuare a crescere la lega giovani a Gela, cercheremo di aggregare nuove giovani forze che hanno a cuore le sorti della nostra città e che vogliono ricevere risposte concrete dalla classe dirigente e politica aggiungo dicendo che la Lega è l’unica alternativa credibile poiché ha il coraggio di scommettere sui giovani e lo ha dimostato anche alle scorse amministrative.

Per concludere inoltre ci tengo a ribadire che sin da subito siamo decisi a portare avanti molte iniziative, tra le quali: campagne di sensibilizzazione, volantinaggi e raccolte firme. Invito i giovani a contattarci tramite Facebook e Instagram alle pagine Lega Giovani Gela.