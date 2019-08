Clamoroso in casa Sancataldese. Il tecnico Pietro Infantino ha rassegnato le dimissioni. A renderlo noto è stata la stessa società tramite un proprio comunicato. Nel testo si legge: “Il presidente e tutta la dirigenza della Sancataldese Calcio rendono noto che il mister Piero Infantino oggi ha rassegnato le dimissioni lasciando dunque l’incarico di allenatore della prima squadra. Il sig. Infantino, ringraziando la dirigenza e i giocatori per la calorosa accoglienza, la disponibilità a lui riversata e complimentandosi per i “Valori” insiti nei colori verdeamaranto, puntualizza che i motivi che hanno fatto scaturire questa decisione, nascono da divergenze sulla visione globale del progetto che si era prefissato mesi addietro”. Il presidente e la dirigenza hanno accolto le dimissioni di Piero Infantino e, verosimilmente, quanto prima, procederanno all’individuazione di un nuovo tecnico.