Incidente in vacanza per un bambino francese di 7 anni ospite assieme alla famiglia di un resort nelle vicinanze di Sciacca. Il bambino ieri mattina è caduto da una golf car riportando un trauma cranico. A seguito di questo incidente s’è reso necessario per lui il ricovero in ospedale al Sant’Elia di Caltanissetta tramite il servizio di elisocorso. Una volta giunto al pronto soccorso, i medici hanno verificato che il bambino aveva riportato un trauma cranico non commotivo. Ricoverato in pediatria, al momento è in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.