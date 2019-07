PALERMO – “Quella delle Province e’ la piu’ significativa tra le riforme fallite. Il mio predecessore, invece di andare a sputare fango sulla Sicilia ogni domenica in televisione, avrebbe dovuto capire che i costi delle Province non sono costi della politica da tagliare tout court, ma sono costi della democrazia. E io mi preoccupo quando si cominciano a tagliare i costi della democrazia”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, partecipando all’incontro sulle ex Province organizzato da Cisl Fp Sicilia e Cisl Sicilia a Palazzo Comitini di Palermo. All’incontro sono presenti i segretari delle due sigle Paolo Montera e Sebastiano Cappuccio. “Noi speriamo – ha aggiunto – che la Provincia torni ad avere quel ruolo che ha avuto per 160 anni, di cerniera tra i Comuni e la Regione. Dobbiamo salvaguardare il personale di questi enti, perche’ e’ personale preparato. E come possiamo farlo? Potenziando le Province, assegnando a questi enti ulteriori competenze. Abbiamo chiuso due accordi con lo Stato per permettere a questi enti di avere piu’ ossigeno, di avere risorse per chiudere i bilanci e operare investimenti – ancora il governatore -. Ci auguriamo che si trovi anche lo spazio per giungere a una riforma ordinamentale: il presidente deve essere eletto dal popolo”. Musumeci ha poi concluso: “Basta commissari, anche se con elezioni di secondo livello, intanto, si voti”.