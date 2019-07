“Io alimento un clima d’odio? Se per finire in galera non basta rischiare di ammazzare 5 finanzieri, cosa occorre fare perche’ un giudice metta in galera un delinquente?”. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di ‘Fuori dal coro’ su Retequattro a proposito delle critiche che gli sono state mosse dall’Anm per le sue dichiarazioni dopo l’ordinanza del gip di Agrigento che non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete. (AGI)