Siamo in piena estate:il consigliere comunale Gianluca Bruzzaniti pone al sindaco Roberto Gambino, una serie di quesiti inerenti l’organizzazione da parte dell’ Amministrazione, di “Eventi estivi” da proporre alla Città. Di seguito il testo.

PREMESSO

che gli eventi estivi costituiscono un momento fondamentale di svago per la cittadinanza nissena e per tutta la provincia, soprattutto in un periodo problematico dal punto di vista economico e lavorativo

che l’estate, da sempre, costituisce un volano economico per tante attività cittadine, ed il comune, come istituzione, non può che agevolare e garantire una serie di iniziative utili ad incrementare l’afflusso di avventori presso le attività

che nel passato la nostra città ha sempre rivestito un ruolo di centralità per tutta la provincia, richiamando, con i suoi eventi, tanttissimi cittadini e turisti

CONSIDERATO

che siamo ormai giunti al mese di Luglio, quindi estate inoltrata, ed i cittadini attendono di conoscere il cartellone degli eventi

che, un organizzazione ottimale degli eventi, presuppone una massiccia promozione predisposta per tempo

che un evento, organizzato con le giuste tempistiche, può permettere un grosso risparmio per le casse comunali

che il “Settembre Nisseno” ha sempre rappresentato, per la nostra città, uno dei periodi più importanti dell’anno, nonché di maggiore richiamo per tanti cittadini provenienti da tutta la provincia e non solo

che in passato la nostra città ha ospitato artisti del calibro di Pino Daniele, Claudio Baglioni, Zucchero, Litfiba, Articolo 31, Tiziano Ferro, ec…

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità di Consigliere Comunale del comune di Caltanissetta

CHIEDE

di conoscere il cartellone degli eventi estivi predisposto dall’amministrazione

di conoscere la spesa preventivata per l’organizzazzione degli eventi

di conoscere il piano di comunicazione e marketing riguardante la programmazzione estiva

di conoscere se ed in caso quali concerti l’attuale amministrazione intende realizzare nella nostra città

Certo di una vostra celere risposta, porgo cordiali saluti

Caltanissetta, 4 Luglio 2019

Consigliere Comunale

Dott. Gianluca Bruzzaniti