PALERMO – “Cantierizzare i lavori di discerbamento e di ripristino dell’impianto di illuminazione lungo l’autostrada A18 proprio all’avvio della stagione estiva, quando il traffico si intensifica, ha proprio il sapore della beffa” . Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Partito Democratico.

“L’annuciata, sia pur temporanea, chiusura dello svincolo di Taormina, proprio in concomitanza con lo svolgimento del cartellone estivo di spettacoli del Teatro Greco e quando alberghi e ristoranti cominciano a riempirsi è- aggiunge Barbagallo – inconcepibile. Il Cas dimostra ancora una volta grave disattenzione programmando in ritardo interventi che avrebbero potuto essere messi in atto in primavera e che invece causeranno rallentamenti del traffico che avrebbero potuto essere evitati. Ci aspettiamo – conclude – che il Consorzio autostradale metta in atto una programmazione seria tenendo conto delle esigenze degli automobilisti e dell’offerta turistica di vitale importanza per un territorio che basa su di essa la propria economia”.