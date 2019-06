E’ in arrivo una “super ondata di caldo” che in alcune aree portera’ le temperature a salire fino a quota 42 gradi. A prevederlo sono gli esperti de ilmeteo.it secondo cui “l’anticiclone africano sta cominciando a muovere il suo baricentro verso nord con l’intento di conquistare gran parte del nostro Paese, tentativo finora riuscito solo parzialmente nelle regioni del sud e nelle due isole maggiori”. Da giovedi’ “cesseranno le correnti instabili che hanno mantenuto un clima meno caldo al nord e su alcuni tratti del centro”: il caldo da ‘bollino rosso’ riguardera’ ancora una volta Sicilia e Sardegna dove fra giovedì e venerdi’ si toccheranno punte prossime ai 42 nelle aree interne. Qualche grado in meno nel resto del Mezzogiorno, dove le aree piu’ calde saranno quelle della Puglia con picchi intorno ai 37-38 gradi. Le temperature aumenteranno anche al centro nord, ma senza toccare valori cosi’ elevati. Al centro le regioni piu’ calde saranno Toscana e Lazio, con 38 gradi a Firenze e 35 a Roma. Al nord la presenza del forte tasso di umidita’ manterra’ decisamente elevato il fenomeno dell’afa: tra le citta’ piu’ calde Milano, Bolzano, Trento e Bologna con termometri attestati sui 34-35 gradi; punte di 36-37 nel triestino. Secondo ilmeteo.it “questa intensa fase di caldo africano ci accompagnera’ probabilmente anche per tutto il prossimo weekend, anche se tra domenica e lunedi’ la grande calura dovrebbe cominciare a stemperarsi un po’ al sud, preludio ad una fase meno bollente prevista con la successiva settimana”.