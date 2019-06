In Sicilia quasi 18 milioni di euro – per l’esattezza 17,97 milioni – per finanziare il recupero degli immobili confiscati alla mafia. Sono i fondi del Pon Legalita’, con i quali saranno recuperati e restituiti alle collettivita’ locali 18 immobili che ospiteranno progetti di utilita’ sociale. Secondo quanto riferisce il Viminale, a Vittoria (Ragusa), ad esempio, sara’ allestito un centro per giovani a rischio e per ragazzi usciti dai circuiti penali; nel comune di Borgetto (Palermo) un centro per donne vittime di violenza; ad Alcamo (Trapani) un centro per l’assistenza di minori. In particolare nella provincia di Catania sono stati finanziati cinque progetti per un valore di 5,1 milioni; in provincia di Palermo sette per 8,1 milioni; due a Messina (Roccalumera e Capo d’Orlando) per 1,4 milioni; uno a Siracusa per 836 mila euro; uno in provincia di Trapani ad Alcamo per 800 mila euro; uno in provincia di Agrigento (Menfi) per 70 mila euro e uno in provincia di Ragusa, a Vittoria, per 1,5 milioni.

“Avevamo promesso guerra senza quartiere alla mafia: dopo aver potenziato l’Agenzia dei beni confiscati e sequestrati, stiamo investendo sul recupero degli immobili. Si tratta di case, ville o masserie che strappiamo ai clan e restituiamo alla gente perbene. Andiamo avanti cosi’, con l’antimafia dei fatti e non delle chiacchiere: vogliamo togliere ai boss fino all’ultimo centesimo. Dalle parole ai fatti”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a proposito dei circa 18 milioni di fondi europei del Piano Operativo Nazionale Legalita’ destinati alla Sicilia.