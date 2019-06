CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Già un paio di giorni fa in merito alla querelle sulla viabilità in centro storico avevo manifestato il mio disappunto sull’immobilismo preoccupante di questo Sindaco e della sua giunta, suggerendo, ancora una volta, di lasciare perdere le sterili chiacchiere e di mettere immediatamente mano al PUMS e al PUT, strumenti essenziali per prendere tutte le decisioni riguardanti viabilità, mobilità, segnaletica e infrastrutture stradali.

Agli slogan elettorali devono seguire delle azioni concrete e non patetiche perdite di tempo camuffate da “civica partecipazione”, anche se in poco tempo dall’insediamento, i cittadini pretendono risposte.

La cortina fumogena alzata giornalmente dai fans dei 5 stelle specie sui social, loro teatrino

politico per eccellenza, non potrà nascondere alla lunga la verità dei fatti, e la realtà dice ben altro.

Quando un gruppo di cittadini, leggasi comitato di Via due fontane, e non un Consigliere di

opposizione, alza la voce, dopo essere stati rassicurati addirittura dettando loro anche i tempi, allora c’è davvero da chiedersi : “siamo davvero passati dalla padella alla brace?”

Consigliere Comunale Salvatore Petrantoni