Lunedì 1 luglio il sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, si rechera’ in visita istituzionale nei comuni di Grammichele, Pietraperzia e Caltanissetta. Sibilia incontrera’ i sindaci dai quali e’ stato invitato per approfondire le problematiche relative alla sicurezza e alla gestione degli enti locali. La visita del sottosegretario iniziera’ in mattinata dal comune di Grammichele dove sara’ accolto dal sindaco Giuseppe Purpora. A seguire fara’ tappa a Caltagirone nella nuova sede del commissariato di polizia da poco operativo. In seguito sara’ al municipio di Pietraperzia, dove incontrera’ il sindaco Antonio Bevilacqua, e poi giungera’ a Caltanissetta, per incontrare il primo cittadino Roberto Gambino. In serata Sibilia fara’ rientro a Roma. Il sottosegretario Sibilia sara’ accompagnato dal presidente (E non vice, ndr) della commissione Difesa della Camera Gianluca Rizzo, dal deputato a Montecitorio Eugenio Saitta e dai deputati all’Ars Francesco Cappello e Giancarlo Cancelleri.