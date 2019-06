GELA – Prosegue incessante l’attività di prevenzione da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che nella serata di mercoledì 5 giugno grazie alla segnalazione di alcuni militari del Provinciale di Ragusa hanno tratto in arresto un piromane che stava appiccando vari focolai lungo la SS 115 direzione Vittoria.

I militari dell’Arma del Comando Provinciale di Ragusa, nel fare rientro presso il loro reparto al termine di altre attività di servizio, nel percorrere la SS.115 da Gela a Vittoria, in Contrada Spinasanta, sono stati “investiti” dal fumo proveniente da alcuni canneti in fiamme ai margini della strada, che stavano arrecando pericolo per gli automobilisti in transito, sorprendendo un uomo di 54 anni intento ad appiccare gli stessi. Immediatamente sono stati chiesti i rinforzi della locale Sezione Radiomobile nonché l’intervento dei VV.F. per bonificare l’area, evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e incontrollatamente per le campagne circostanti nonché garantire la sicurezza per la circolazione stradale. Il malfattore, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto per l’incendio e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Gela che coordina le indagini.