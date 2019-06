ROMA – “Siamo contenti che ci sia finalmente supporto da parte della Lega rispetto all’emendamento che istituisce il fondo salva-cantieri e che permetterà di salvaguardare le imprese siciliane travolte dalla crisi di CMC e di riprendere immediatamente i lavori con lo slancio e la serenità necessarie. Come Movimento 5 stelle abbiamo fatto una campagna di pressione in questi giorni, dopo il mancato accordo con la Lega per l’inserimento della norma nello sblocca cantieri. Felici che ci sia stato un cambio di posizione, considerando che il contenuto dell’emendamento è lo stesso da settimane. La norma sarà inserita nel decreto crescita alla Camera dei deputati e sarà co-firmata dai due relatori (uno del Movimento 5 stelle e uno della Lega). In queste ore abbiamo apprezzato anche la levata di scudi a difesa del fondo salva-cantieri da parte di tutte le forze politiche. Adesso quindi siamo contenti di portare un testo condiviso in Aula che siamo certi verrà sostenuto in maniera trasversale.”